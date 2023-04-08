Tanrıverdi, Filistin'e dikkat çekti

Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanlığının daveti üzerine Manisa'ya gelen Hizmet İş Sendikası kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, bir dizi ziyaretlerde bulundu. Tanrıverdi, ziyaretlerinde özellikle Filistin'de yaşananlara dikkat çekerek, İsrail'i kınadı.

Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanlığı, Hizmet İş Sendikası kurucu ve Onursal Başkanı 22., 23. ve 24. dönem AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'yi Manisa'da ağırladı. Hak İş Konfederasyonu Manisa İl Başkanlığının temsilciler, komiteler ve Hak İş Konfederasyonuna bağlı sendikalara yönelik düzenlediği iftar programı nedeniyle Manisa'ya gelen Tanrıverdi, Manisa'da bir dizi temaslarda bulundu. Hizmet-İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanlığı ve beraberindeki heyetle birlikte Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret eden Hüseyin Tanrıverdi, sonrasında AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı'na atanan İlkcan Durmaz, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Halil Kallat ve Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanlığına atanan Emine Tınaz ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. AK Parti Şehzadeler İlçe Teşkilatı'nı da ziyaret eden Tanrıverdi, burada İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu ve yönetimiyle bir araya geldi.

Aynı zamanda Hak-İş Konfederasyonu Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanlığını da yürüten Hüseyin Tanrıverdi, "Uluslararası toplumu, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nun Filistin'le ilgili aldığı kararları uygulama konusunda hassasiyet göstermeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

"Saldırılar sadece Müslümanlara yapılmıyor"

Tanrıverdi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, terör devletinin, İsrail'in insanlık onurunu ayaklar altına alan, hukuk tanımaz ve acımasız zulmüne devam ettiğini belirtti. "Ümmetin kutsallarına hukuksuzca saldırı gerçekleştiren katil İsrail devletini kınıyoruz" diyen Tanrıverdi, saldırıların yalnızca Müslümanlara değil, bütün insanlığa karşı yapıldığını dile getirdi. Uluslararası kuruluşların üç dinin kutsal şehri olan Kudüs'te yaşananlara daha fazla sessiz kalmamaları gerektiğini, gelinen bu son durumun insanlık aşısından utanç verici olduğunu, terörist İsrail devletinin insanlık suçu işlediğini söyleyen Tanrıverdi, yaşanan zulme karşı acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

STK ve teşkilat ziyaretlerine devam eden Tanrıverdi, dünyanın ve Türkiye'nin çok kritik bir süreçten geçtiğini, bir istikbal mücadelesi içerisinde olduğunu, bu nedenle seçimlerin Türkiye için hata kaldıramayacak kadar önemli olduğunu belirtti. Milletin ferasetine güvendiğini belirten Tanrıverdi, halkın ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ezici bir üstünlükle tekrar iktidara taşıyacağını ifade etti.

Taziye ziyaretlerinde bulundu

Tanrıverdi, Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat ve beraberindeki heyetle birlikte sırasıyla AK Parti Şehzadeler İlçe Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Aşıcı, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, geçmiş dönem AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, geçmiş dönem AK Parti İl yöneticilerinden Av. Hüsnü Arslan, Manisa'yı, Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, AK Parti önceki dönem il yöneticilerinden Mustafa Alataş'a taziye ziyaretlerinde bulundu.