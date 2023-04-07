Tanrıverdi neden Erdoğan'a destek verdiklerini açıkladı

HAK-İŞ Konfederasyonunun kurucu başkanı ve eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, “Recep Tayyip Erdoğan'ı fiziksel yapısından kaynaklı değil, aklından ve bizim değerlerimize sahip çıkışışından dolayı ona saygı gösteriyor ve destek oluyoruz. Değerlerimize sahip çıktığı sürece desteğimiz sonsuzdur” dedi.

HAK -İŞ Manisa İl Başkanlığı tarafından sendika başkanları ve iş yeri temsilcilerine Yunuspark'ta iftar programı düzenlendi. Programa Sendikanın kurucu başkanı ve AK Parti'nin eski Genel Başkan Yardımcılarından Hüseyin Tanrıverdi, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi eşi Melek Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, HAK-İŞ Manisa İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat, konfederasyona bağlı sendikaların başkanları ve sendikaların iş yeri temsilcileri katıldı.

İftar öncesi bir selamlama ve teşekkür konuşması yapan HAK-İŞ Manisa İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu kaydederek birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

İftarın ardından kısa bir konuşma yapan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise şunları söyledi: “Türkiye'yi bölmek, parçalamak isteyen, Türkiye Cumhuriyeti'ni yok sayan bir zihniyetle birlikte hareket etmedi bu sendika. Türkiye'nin yanında, Hakkın yanında, emeğin yanında, devletin ve milletin yanında konuşlandığı için bizler sendikayı kendimizden farklı görmüyoruz. Bir ve beraberiz. Hedefe yürüyen kardeşler gibi görüyoruz. Bu milletin geleceği adına çok önemli. Emek bizim için çok önemli. Çalışan kardeşlerimizin haklarını en üst seviyede imkanlar dahilinde elveriyorsa, keşke daha fazla versek evlerine bir tas daha fazla çorba, çocuklarına bir somun daha fazla götürebilseler, çocuklarına daha güzel hediyeler alabilseler. Bu imkanları biz onlara sunmak isteriz. Elimizden gelenin azamisini yapıyoruz. Daha sendika bize taleplerini getirmeden biz o çalışmaları yapmış oluyoruz. Çalışanlarımızın emeğinin hakkı ve onların duası bizim için çok önemlidir.”

“Depremzedeleri unutmayalım ama Filistin'i de unutmayalım”

Yaşanan büyük deprem felaketinin derin yaralar oluşturduğunu kaydeden Hüseyin Tanrıverdi, “Bu deprem bize çok şey öğretti. Bu depremden ibretler çıkardık, bu deprem insanın bir hiç olduğunu ortaya çıkardı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimize de özellikle de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da hükümetimize de Allah yardım etesin diyorum. İnsan olarak, vatandaş olarak biz elimizden gayreti gösteriyoruz ama devlet, yaraların biran önce sarılması ve insanların yerleşik konutlara geçmesi için canhıraş bir biçimde çalışmaktadır. Aynı zamanda Filistin'i düşünüyoruz. 3 gündür Mescid-i Aksa'da Siyonist İsrail, terör devleti İsrail saldırılarda bulundu. Mescid-i Aksa'nın içine girerek gece teheccüd namazına kalan cemaati çıkması için zorladı. Sadece fiziki olarak değil silahlı olarak da zorladı. Dolayısıyla İsrail her zamanki gibi o vahşi yüzünü, cani yüzünü bir defa daha ortaya koydu. İsrail her ramazan ayında bu saldırılarını yoğunlaştırır. Bu ramazanda da bunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

“Desteğimiz sonsuzdur”

“Depremzedelerimizi unutmayalım, ihmal etmeyelim ama orada 24 saat bizim için nöbet tutan kardeşlerimizin sofralarının oluşması için katkıda bulunmayı ihmal etmeyelim” diyen Tanrıverdi açıklamalarını şöyle tamamladı: “Türkiye Filistin'i kırmızı çizgi olarak görmüştür. Filistin bizimdir dolayısıyla orasını da savunmasını bilir. Teröre karşıysak safımızı belli etmemiz lazım. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın boyuna posuna hayran olduğumuz için kendisine destek vermiyoruz. Bizim değerlerimizin savunucusu olduğu için destek veriyoruz. Yoksa o da bir insan evet, boylu poslu, yakışıklı, ona diyeceğimiz yok. Allah nazarlardan korusun, sağlıklı hayırlı uzun ömürler versin. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı fiziksel yapısından kaynaklı değil, aklından ve bizim değerlerimize sahip çıkışışından dolayı ona saygı gösteriyor ve destek oluyoruz. Değerlerimize sahip çıktığı sürece desteğimiz sonsuzdur.”