Taraftarlardan Emniyet Müdürüne forma jesti

Manisa'nın Salihli ilçesindeki 45.5 Taraftar Derneği üyeleri, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran'a ziyaret ederek, isminin yazılı olduğu 45 numaralı yeşil-beyaz forma ve atkı hediye etti.

Yakup Karahan başkanlığındaki Salihli 45.5 Taraftar Derneği üyeleri, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Dernek Başkanı Karahan, Müdür Başaran'a dernek faaliyetleri hakkında ve Ramazan Ayı'nda gerçekleştirecekleri etkinlikler hakkında bilgiler verdi.

Emniyet Müdürü Başaran'a Cumartesi günü Belediye Spor Salonu'nda saat 19.00'da oynanacak olan Salihli Belediyespor-Uşak Belediye Basketbol Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi maçına davet eden Karahan, ziyaret anısına Müdür Başaran'a isminin yazılı olduğu 45 numaralı yeşil-beyaz formayı ve atkıyı hediye etti.

Emniyet Müdürü Başaran ise ziyaretlerinden ve forma jestinden dolayı 45.5 Taraftar Derneği üyelerine teşekkür etti.