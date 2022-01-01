Tarifeler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler anlatıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş başkanlığında tarifeler yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Abone İşleri Dairesi Başkanlığı şube müdürleri ile merkezde görev yapan personeller yüz yüze katılım sağlarken, ilçe şefleri ve ilçelerde görevli personeller online olarak katıldı. Toplantıda, abonelik kayıt işlemleri ve tarifeler yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkında mevzuata uygun olarak detaylı bir şekilde bilgilendirme yapıldı. 2021 yılının genel bir değerlendirilmesinin de yapıldığı toplantıda hizmet kalitesinin artırılması bakımından yapılabilecek çalışmalar istişare edildi.

MASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesini artırmak ve vatandaşların en doğru şekilde bilgilendirilmesini sağlamak adına ilçe şefleri ve personellere tarifeler yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirme yaptıklarını belirtti. Akbaş, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün daha yaşanılabilir bir Manisa vizyonu doğrultusunda hizmet kalitemizi en üst düzeyde tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilçe şeflerimizi ve dairemize bağlı personellerimizi abonelik kayıt işlemleri ve tarifeler yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirdik” ifadelerini kullandı.