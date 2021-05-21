Tarih tutkunlarını geçmişe götürecek proje yakında açılacak

Osmanlı Müzesi ile tarih tutkunlarını geçmişe götürecek Yunusemre Belediyesi, Yunus Emre Kültür Parkı içerisinde yer alan, doğadan elde edilen materyaller ile oluşturulmuş Osmanlı Müzesi'ni temmuz ayında hizmete açmayı planlıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Yunus Emre ve Taptuk Emre'den başlayarak Manisa'nın kurtuluşuna kadar geçen süreçte Osmanlı döneminin, Kurtuluş Savaşı ve İstiklal mücadelesinin tasvirlerinin yer aldığı müzeyi Temmuz ayında hizmete açacağız” dedi.

Hayata geçirdiği projeler ile kentin tarih ve kültür turizmine katkıda bulunan Yunusemre Belediyesi, şehzadeliklerini Manisa'da geçiren Osmanlı padişahları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Manisalı milli mücadele kahramanları, Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre ve Taptuk Emre'nin heykellerinin yanı sıra o dönemi mizanse eden ortamların canlandırıldığı müzeyi Temmuz ayında faaliyete geçirmeyi planlıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “18-24 Mayıs tarihleri arası Müzeler Haftası. Biz de bildiğiniz gibi çok güzel bir müzeyi temmuz ayında vatandaşlarımız ile buluşturacağız. Mesir Tabiat alanındaki bu konaklardan bir tanesi Osmanlı Müzesi olarak Yunus Emre Kültür Parkı'nda hizmete girecek. Burada Yunus Emre ve Taptuk Emre'den başlayarak, Manisa'nın kurtuluşuna kadar geçen süreçte Osmanlı döneminin tasvirleri yer alıyor. Sultanlarımız Hafsa Sultan'dan Valide Sultan'a, Merkez Efendi'den Manisa Tarzanı'na; çevre düzenlemesiyle beraber diğer materyalleri, içerisinin otantik yapısı, ahşap kaplamaları, teçhizatı, güzel kompozisyon haline getirilip yaklaşık 600 yılı anlatan Osmanlı Müzesi'ni Manisa'mızda hizmete açacağız. Yunusemre'nin ve Manisa'nın gelecek süreçte turizm potansiyelini canlandırmak ve harekete geçirmek istiyoruz. Bunun için gerek Aigai'deki çalışmalar gerek Fosil Ormanımızdaki çalışmalar gerekse İrfan Meclisi ve sanat atölyeleriyle beraber kültür ve turizmi harekete geçirmek istiyoruz. Çok büyük ilgi ve takdir göreceğini düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Orman Müdürlüğünden 49 yıllığına kiralanan 45 bin 330 metrekare alan üzerine kurulan ve Osmanlı mimarisi esas alınarak inşa edilen 4 adet konaktan biri Manisa Osmanlı Müzesi olarak tasarlandı. İçerisinde Yunus Emre Kültür Parkı Doğa Eğitim Merkezi'nin yer aldığı Manisa'nın kültürel değerlerini yaşatmak, korumak ve kültürel dokunun gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla kuruldu. Manisa Osmanlı Müzesi'nin bulunduğu konak, 2 katlı inşa edilip 6 adet salon ve 2 koridor, teşhir için hazırlandı.