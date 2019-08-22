Tarihi camide restorasyon çalışmaları dualarla başladı

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Karamanlı Mahallesi'nde bulunan ve yapım tarihi belli olmayan tarihi Damgacı Camiinde restorasyon çalışmaları dualar eşliğinde başladı.

Yapım tarihi belli olmayan ancak 1872 yılında onarım gördüğüne dair bir kitabenin bulunduğu Damgacı Camiindeki restorasyon çalışmaları öncesi camide incelemelerde bulunan Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç, Kaymakam Ahmet Altıntaş ve Belediye Başkanı Ali Tulup yapılan duanın ardından çalışmaları başlattı.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "Burada bulunan Somalı cemaatimiz bizlere her zaman gelerek bu camide namaz kılmayı çok arzu ettiklerini ifade ediyorlardı. Burası eski bir eserimiz. Binanın yeşil alanının genişletilmesi projeye ayrı bir güzellik katacak. Vatandaşlarımızın yeşillenecek bahçe ile güzelleşecek ibadethanemizde namazlarını eda etmesi namaz vakitleri dışında da oturup sohbet edecekleri alan olması da önemli bir gelişme oldu. İnşallah en kısa zamanda tarihi bedestenin de restorasyonunun başlamasını arzu ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

"Amacımız bu eserleri gelecek nesillere aktarmak"

Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç ise yaptığı açıklamada, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Soma'nın güzel bir eseri olan Damgacı Cami ile alakalı öncelikli bir karar alındı. Aslında 3-4 yıl önce yapılması gereken çalışma etrafındaki imar tadilatları ve kamulaştırmayla alakalı gecikmeler nedeniyle gecikti. 800 bin + KDV bedelle 1 yıl içerisinde çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Daha erken sürede mahallemizin kıymetli insanlarına hem de Soma'ya dışarıdan gelen ziyaretçilerimize ecdat yadigarını camimizi inşallah güzel bir hale getirerek açmayı da Allah bizlere nasip etsin. Bizim Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak asli görevimiz ecdadımıza olan saygımız gereği bu eserleri koruyup gelecek nesillere aktarmak. Bu konuda kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, halkımız bize her konuda destek veriyor. Bu eserler hiç kimsenin şahsi malı değil, ecdadımızın bize emanetidir. Yine mülkiyetimize ait olan Kur'an kursu ve lojmanı caminin dinlenme alanı, cami cemaatinin oturup sohbet edebileceği alan olarak açmış olacağız. İnşallah bir an evvel çatıdan çalışmaya başlanacak." dedi.

Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş da camide restorasyon projesinin başlamasının kendilerinin memnun ettiğini kaydetti.

Damgacı Camii

Yapım tarihi belli olmayan ve mimari tasarımından çok duvar resimleriyle dikkat çeken Damgacı Cami, arazinin konumuyla bağlantılı olarak asimetrik şekilde inşa edilmiş bir yapı. Yapının en önemli bölümü geç dönem süslemeleriyle bezenmiş olan son cemaat yeri. Caminin mevcut kitabesine göre Hicri 1288-Miladi 1872 yılında Hacı Musa adlı bir şahıs tarafından caminin onarım gördüğü bilgisi yer alıyor.