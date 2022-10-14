Tarihi çarşının güzelliği gün yüzüne çıkıyor

Sadık Ahmet Caddesi arasında kalan alanda yapılan 3. Etap 1. kısım cephe sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi, şehzadeler şehri Manisa'nın tarihi dokusunu gelecek kuşaklara taşıyacak önemli bir çalışma gerçekleştiriyor. Tarihi çarşıda, Çarşı Bulvarı ile Dr. Sadık Ahmet Caddesi arasında kalan sokaklarda cephe sağlıklaştırma uygulaması gerçekleştiriyor. Büyük bölümü tamamlanan çalışmalarda, tarihsel dokunun algılanmasını olumsuz etkileyen, dokunun karakterini bozan eklentileri kaldırıp yapıların cephelerin özgün yapısına uygun olarak yenileniyor.

“Gelecek kuşaklara taşımayı amaçlıyoruz”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tarihi çarşıyı gelecek kuşaklara taşımayı amaçladıklarını belirterek, “Çok değerli Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Beyle, şehrin merkezinde yürütülen sokak iyileştirmeleri ve yürütülen cephe iyileştirmeleri, çatı yenilemelerini inceleyerek, esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. Emeği geçenlerden vesile olanlardan Allah razı olsun. Son olarak 3. etabımız daha var. Bu etabımız bittikten sonra son adada kalan dükkânlarımızın da ihalesini yaparak tamamlamış olacağız. Amacımız, anılarımızın geçtiği, sokakken oynadığımız bu sokakları koruyabilmek, geleceğe taşıyabilmek. Dışarıdan Manisa'ya gelen misafirlerimize bu tarihi sokakların güzelliklerini gösterebilmek. Bütün Manisalı hemşerilerimize, buradaki esnaf kardeşlerimize hayırlı olsun, teşekkür ediyorum. İşin yarısı tamamlanmış durumda. Tahmin ediyorum kısa süre içerisinde tamamlanmış olacak” dedi.

“Hayırlı olsun”

83 parseli kapsayan bir etapta çalışmaların yürütüldüğünü belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de, “Burası Manisa'nın kalbi. Şehzadeler ilçemizin tam merkezi, tarihi çarşımız. Daha önce Manisa Belediyemiz ve Manisa Büyükşehir Belediyemiz bu bölgede sokak sağlıklaştırma, cephe iyileştirme çalışmaları yapmıştı. Son kalan bölümle ilgili de değerli Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız ile bir araya geldik. İki etaba ayırdık. Birinci etabında şuan incelemelerde bulunuyoruz. 83 parseli kapsayan bir etap. Burada, Manisa Büyükşehir Belediyemizle beraber çatılarından sıvalarına kadar bir yenileme çalışması yapıyor, çarşımıza daha güzel bir görünüm kazandırıyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığımıza ve sayın bakanımız Murat Kurum'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilçemize yaptığı tüm hizmetler için Şehzadeler halkımız adına teşekkür ediyorum. İnşallah sayın başkanımızın ifade ettiği gibi buradaki çalışma tamamladıktan kalan son etabı da Manisa Büyükşehir Belediyemizle tamamlamayı hedefliyoruz. Allah, sağlık için onu da tamamlamayı nasip etsin. Esnafımıza, vatandaşımıza hayırlı olsun” dedi.

Saruhan Mahalle Muhtarı İbrahim Tellioğlu da yürütülen çalışma nedeniyle memnuniyetini paylaşarak, “Büyükşehir ve ilçe belediye başkanımıza bu atıl durumdan bizi kurtardığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanırken, incelemeler sırasında Başkan Ergün ve Başkan Çelik'i ilgiyle karşılayan çarşı esnafı yürütülen çalışma nedeniyle memnuniyeti paylaştı.