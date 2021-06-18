Tarihi Darkale pandemi sonrasına hazırlanıyor

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı tarihi Darkale Mahallesi, Soma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından pandemi sonrası için hazırlanıyor. Ekipler, Soma'nın kültürel ve tarihi mirası olan Darkale'nin eski cazibeli günlerine kavuşması için aralıksız çalışıyor.

Soma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kapsamlı şekilde temizlik ve yıkama çalışmalarını yürüttüğü, tarihi dokusu ve kültürel mirası ile Soma'nın gözbebeği olan Darkale Mahallesi, pandemi sonrası vatandaşlara hizmet vermek için gün sayıyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Soma Belediye Başkan'ı Ali Tulup, "Tarihi Darkale'mizi tanıtmak ve canlılık kazandırmak için Zafer Kalkınma Ajansına başvurduğumuzve değerlendirme aşamasında olan'Turizmin Altyapısını İyileştirme Mali Destek Programı' onaylanması ileyöresel ürün satış stantları, konaklama için bungalov evler ve belediyemize ait özel işletmeci tarafından çalıştırılacak restoran, kafe ve çay bahçesi işletmesi ile eski cazibeli günlerine kavuşacaktır. Tüm halkımız ve Somamız için hayırlı olsun." dedi.