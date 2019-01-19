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Tarihi Doktor Aristi Evinde restorasyon tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesinde “Doktor Aristi Evi” olarak bilinen tarihi yapıdaki restorasyon çalışmalarını tamamladı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula'daki tarihi “Doktor Aristi Evi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını tamamladı. Yapılan restorasyon çalışmalarından sonra kötü görünümden modern bir görüntüye kavuşan tarihi evin butik otel olarak hizmet vermesi planlanıyor. Tarihi Kula Evleri'nde başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla Manisa turizmine katkı sağlamak ve ilçenin daha çok tanınması amaçlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi yapıların gün yüzüne çıkması için il genelinde önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula'daki tarihi dokunun turizme kazandırılması için 2014'ten bu yana sürdürdükleri çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını, bu doğrultuda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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