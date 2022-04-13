Tarihi eserleri satmak isterken jandarmaya yakalandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir şahsın elindeki tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak için müşteri aradığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri çok sayıda tarihi eser ele geçirdi.

Demirci ilçesi Üşümüş Mahallesi'nde S.E. (47) isimli şahsın elindeki tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçen Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 17.00 sıralarında şahsın ikametine baskın yaptı. İkamet ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet bilezik, 2 adet Osmanlı tuğralı plaka, 56 adet metal sikke, 44 adet tarihi eser niteliği taşıyan yüzük, küpe, mızrak ucu benzeri malzeme, 3 adet dedektör, 6 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen taş, 30 adet tarihi eser niteliği taşıyan eski para, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.