Tarihi köprünün çevresi güzelleşti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar ile Şatırlar mahallelerinin bağlantı yolunun kıyısından geçen bir dere üzerindeki tarihi kemerli köprünün çevresi, Saruhanlı Belediyesi tarafından mesire alanına dönüştürüldü.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen ancak Osmanlı döneminden kaldığı öğrenilen tarihi köprüyü turizme açmak için bir çalışma başlattıklarını kaydetti.

Vatandaşların bu bölgeyi ziyaret etmesi ve burada hoşça vakit geçirebilmesi için köprünün çevresinde peyzaj çalışmaları uyguladıklarını ifade eden Başkan Bilgin, Saruhanlı'nın buna benzer tarihi ve doğal güzelliklerini öne çıkarmak için çalışma yürüttüklerini dile getirdi.