Tarihi kupalar gün yüzüne çıkarıldı

Manisa merkezde Manisaspor'dan sonra profesyonel liglerde mücadele etme başarısını yakalayan Manisa Mensucatspor, 2000 yılların başında sportif faaliyetlerine son verdi. Yaklaşık yarım asır kentin en büyük dinamiklerinden biri olan ve bu süre zarfında çok sayıda başarı elde eden Manisa Mensucatspor'un kupaları Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar gün yüzüne çıkarıldı.

Sümerbank'a bağlı olarak, 1954 yılında 'devlet-halk' ortaklığı şeklinde kurulan Manisa Pamuklu Mensucat Anonim Şirketi, uzun yıllar ülke piyasasının dokuma ve konfeksiyon sektörünü elinde tutabilmeyi başardı. Ekonomik ve sosyal anlamda şehrin gelişimine önemli katkılar sağlayan Manisa Pamuklu Mensucat Anonim Şirketi, spor kulübüyle de yıllarca Manisa sporuna hizmet etti. 2000'li yılların başına kadar sportif faaliyetlerini sürdüren Manisa Mensucatspor, bu süre zarfında çok sayıda başarı kazandı. Manisa merkezde Manisaspor'dan sonra profesyonel liglerde mücadele etme başarısını yakalayan Manisa Mensucatspor yetiştirdiği futbolcularla da uzun yıllar hafızalardan silinmedi.

Uzun yıllar Beşiktaş forma giyen Zeki Önatlı, Bursaspor'da oynayan Ümit Şengül, başarılı teknik direktörler Reha Kemal Erginer ve Kemal Özdeş bu takımda forma giydi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa sporuna ve ülke sporuna hizmet ettiği bu yıllarda sayısız başarı yakalan ve çok sayıda kupa kazanan Manisa Mensucatspor'u kent hafızasından silmemek için önemli bir çalışma yaptı. Büyükşehir Belediyesi ilk olarak Sümerbank arazisi üzerine yapılan spor kompleksine, Manisa Mensucatspor'un başarısı için yıllarca emek vermiş merhum Bülent Yelkenci'nin adını verdi. Daha sonra ise Büyükşehir Belediyesi, kulübün tarihini gelecek nesillere taşıyabilmek amacıyla Manisa Mensucatspor'un kupalarını bu tesiste sergilemeye başladı.

Verilen onca emeğin, dökülen terin, kazanılan başarıların simgesi olan kupalar, tesisi ziyaret eden Manisalı vatandaşların da dikkatini çekiyor. 1990 yıllarda Manisa Mensucatspor'da forma giymiş ve 1991-1992 yılında kazanılan şampiyonlukta emek veren Ufuk Dündar da tesisi gezip, kupaları inceleyenlerden biri. Yaklaşık 27 yıl sonra kazandıkları şampiyonluk kupasını tekrar kaldıran Ufuk Dündar, duygu dolu anlar yaşadı.

"Maçlarına büyük bir zevkle gidiyorduk"

Manisa Mensucatspor forması giydiği o yılları anlatan Ufuk Dündar, “1985'li, 1986'lı yıllarda Manisa Mensucatspor ile tanıştım. O yıllara kadar da Manisa Mensucatpor'un yakinen biliyordum. Maçlarına büyük bir zevkle gidiyorduk. O yıllarda Manisa sporunda amiraldi. En büyük özelliği de Manisa'daki Beden Eğitimi ve Spor Akademisinde okuyan öğrencilerinin büyük bölümünün kulüptü yer alması. Kuruluşunda ve sportif başaranların da çok kişinin emeği vardır. Manisalıların 'Kumar Ali' lakabıyla bildiği Ali ağabeyinin çok emeği bulunmaktadır. Günümüz futbolunda çok büyük yararlar sağlayabileceği bir isim” dedi.

Yarım asırlık geçmişine sayısız başarı sığdıran Manisa Mensucatspor'un, çok sayıda genç yeteneği ülke sporuna kazandırdığını belirten Dündar, ”Manisa'daki Beden Eğitimi ve Spor Akademisinde okuyan öğrenciler ile Manisa'nın spora hevesli,genç yeteneklerini de harmanlayan Manisa Mensucatspor, çok sayıda sporcuya da ülke sporuna kazandırdı” dedi.

1991-1992 yılında ManisaMensucatspor formasıyla şampiyon olarak profesyonel ligde mücadele etme başarısı yakaladıklarını belirten Dündar, ”1991-1992 sezonunda bu takımı 3. lige çıkarmak bize nasip oldu. O yılda takımın yarısı spor akemisinde okuyan öğrencilerden oluşuyordu. Profesyonel takım başarısını Manisa merkezde Manisaspor'dan sonra yaşatan 2. kulübüz. Bu anlamda da kendimi çok şanslı hissediyorum” ifadelerinde bulundu.

Kupaların sergilenmesi çok önemli

Unutulmaya yüz tutmuş bir kulüp tarihi için, bu kupaların sergilenmesinin çok önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Dündar, ”İnsan ister istemez duygulanıyor. Bu kupanın kazanılmasında ter döken futbolcu arkadaşlarım var. Kulübün profesyonel lige çıkmasına önemli katkısı olan Sümerpark Spor Tesislerine de ismi verilen Bülent Yelkenci'nin Manisa Mensucatspor'a çok emeği var. Bunu yanı sıra kulübün başkanlığını uzun süre yapmış Vedat Güler, futbol şube sorumluluğunu yapmış Arif Zeyrek, kulübün futbol branşıylailgilenen İlker Aydoğan ağabeyimiz, kulüp yöneticisi Mehmet Ali Panço, bu kulüp için çok emek vermiş değerli insanlar. Bu isimler ilk planda aklıma gelen büyüklerimiz, diğer sayamadıklarım kusura bakmasınlar” dedi.

Bu kulüplerin nasıl çabalarla başarı elde ettiğinin hiç unutturmamak gerektiğini de belirten Dündar, ” Özellikle Türk futbolunun bu kadar sıkıntı çektiği yıllarda dönemin ekol kulübü olan Manisa Mensucatsporu'u. Şu an Türkiye'nin bir çok yerinde Manisa Mensucatpor ekolünde kulüplere ihtiyacı var. Bu felsefe çok önemli. Bu felsefeyi önce Manisa'ya sonrasında gücümüzün yettiğince tüm ülkeye anlatmanın faydaları var” diye konuştu.