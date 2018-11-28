Tarihi Kurşunlu Han açılıyor

Şehzadeler Belediyesi tarafından restore edilerek kültür ve sanat merkezine dönüştürülen 520 yıllık Kurşunlu Han'ın açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla 30 Kasım Cuma günü saat 11.00'da yapılacak.

Şehzadeler Belediyesi tarafından 2015 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 25 yıllığına restorasyon karşılığında kiralanan Tarihi Kurşunlu Han'da başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Şehzadeler'in Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmet verecek olan Kurşunlu Han, 30 Kasım Cuma Günü Saat: 11.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla düzenlenecek açılış töreninde hizmete açılacak. Tüm Manisa halkını tarihi eserin açılışına davet eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak tarihimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Belediye olarak kurulduğumuz 2014 yılından bu yana 10 adet tarihi eseri restore ederek Manisamıza yeniden kazandırdık. Bu ecdat yadigarı olan tarihi eserlerimizi gelecek nesillerimize tanıtıyoruz. Bu eserlerimizden bir tanesi de Osmanlı Padişahı II. Beyazıt'ın eşi Hüsnüşah Hatun tarafından yaptırılan 520 yıllık geçmişe sahip olan Tarihi Kurşunlu Han'dır. Şehzadeler Belediyesi olarak geçmişte hain FETÖ terör örgütünün elinde olan bu güzel eseri göreve gelir gelmez Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 2015 yılında restorasyon karşılığında 25 yıllığına kiraladık. Bu şekilde bu güzel eseri FETÖ'nün elinden kurtarmış olduk. Hazırladığımız restorasyon projelerimiz onaylandıktan sonra hızlı bir şekilde restorasyon çalışmalarını başlattık. Tarihi Kurşunlu Han yapılan titiz çalışmanın neticesinde aslına uygun olarak yeniden gün yüzüne çıktı. Daha önce ki dönemlerde yok olmaya yüz tutmuş olan ismini aldığı kurşun kaplamalarının tamamını yenileyerek eski ihtişamına kavuşturmuş olduk. Bunun yanı sıra uzun süre burayı kullanan hain FETÖ terör örgütünün tarihi binada yapmış olduğu tahribatları da düzelterek daha güzel bir görünüme kavuşturduk. Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon çalışmalarımız toplamda KDV dahil 6 milyon 106 bin 395,56 TL bedelle tamamlanmış oldu. İnşallah bu güzel eserimizi 30 Kasım Cuma günü Saat 11.00'de Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın teşrifleri ile halkımızın kullanımına açacağız. Bu güzel eserimiz hem Şehzadeler'in hem de Manisa'nın önemli bir Kültür ve Sanat Merkezi olarak halkımıza hizmet verecek” dedi.