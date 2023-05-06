Tarihi oyunlaştırıp TÜBİTAK bölge ikincisi oldu

Türkiye genelinde yapılan TÜBİTAK Liseler arası Bilim Yarışması TUBİTAK 2204-A Projesi yarışmasında, 'Piri Reis 3d Oyun projesi' ile Bölge ikincisi olan Alaşehir Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Muhammet Salih Çakmak Alaşehir'in gururu oldu.

Türkiye'nin en prestijli bilim yarışmalarından biri olan TÜBİTAK 2204-A proje yarışmasında, İzmir bölgesi olarak İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Afyon, Denizli, Muğla, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerinden katılan liseler arasında yapılan yarışmada; Alaşehir Fen Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Muhammet Salih Çakmak Piri Reis 3d Oyun projesi ile bölge ikincisi oldu. Muhammet Salih Çakmak projesinde Piri Reis Haritasını 3d hale getirerek, daha iyi ve kolay anlaşılması için, tarih dersini oyunlaştırdı.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, öğrenci, okul idare ve öğretmenlerini kutlayarak, "Çocuklarımıza fırsat sağlandığı zaman neleri başarabileceklerini görüyoruz. TUBİTAK tarafından düzenlenen bu çalışma lise öğrencileri arası en üst düzey bir projedir. Öğrencimiz planlı, programlı bir şekilde çalışıp, bu başarıyı yakalayarak, arkadaşlarına da bir örnek olmuştur. Öğrencimiz proje çalışmasıyla Piri Reis haritasını 3d hale getirmiş, harita üzerinde 3d oyunu ile tarihimizin daha iyi anlatılmasını sağlamıştır. Buradaki gaye, Piri Reis'i ve Türk tarihindeki önemli kişilikleri oyun ile anlatabilmektir. Ayrıca bu proje ile hem tarih daha kolay anlatılacak, hem de en iyi anlama şekillerinden birisi olan oyunlaştırma metodu ile tarih, daha kolay anlatılabilecek. Bu proje ile tarih unutulmaz olacak, tarih dersi daha çok sevilir hale gelecektir. Başarıya katkı sağlayan okul idaremiz, öğretmenlerimiz ve danışman öğretmenimiz Nesretullah Satar'ı kutluyorum." dedi.