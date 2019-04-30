Tarihi yapı kitap kurtlarını ağırlıyor

Şehzadeler Belediyesi'nin restore ederek, günümüze kazandırdığı 520 yıllık tarihi Kurşunlu Han içerisinde açılan Prof. Dr. İlhan Varank Millet Kıraathanesi, sessiz bir ortamda ders çalışmak veya kitap okumak isteyen kitap kurtlarının vazgeçilmez adresi oldu.

520 yıllık tarihi Kurşunlu Han, Şehzadeler Belediyesi'nin yaptığı restorasyon çalışması ile yeniden gün yüzüne çıktı. Kültür ve sanat merkezi olarak hizmet veren Kurşunlu Han, içerisinde açılan Prof. Dr. İlhan Varank Millet Kıraathanesi ile de ayrı bir ilgi odağı oldu. Yaklaşık 5 ay önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla hizmete açılan Millet Kıraathanesi, ilçedeki büyük bir eksikliği giderdi. Sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışıp, zengin kaynaklarla araştırma yapmak isteyen öğrenciler ve kitap okumak isteyen vatandaşlar için Prof. Dr. İlhan Varank Millet Kıraathanesi vazgeçilmez adreslerden biri oldu. Prof. Dr. İlhan Varank Millet Kıraathanesi'nden yararlanan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Yusuf Navruz, Şehzadeler Belediyesi'nin sağlamış olduğu imkana teşekkür ederek şöyle konuştu: “Sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışma, kitap okuma imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ederim. Tarihi bir yapı içerisinde son derece güzel bir ortam olmuş. Bir süredir kullanıyorum burayı ve çok memnunum. Dikkatimi dağıtacak herhangi bir şeyin olmaması çok güzel. Ders çalışmak, kitap okumak için sessiz bir ortam arayan öğrenci arkadaşlarıma ve okuma sevdalılarına tavsiye ederim.”

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, “Ülkemizi, kentimizi ve yaşamımızı daha iyi anlayabilmek ve sorgulayabilmek için okuma kültürümüzü artırmamız lazım. Bu amaçla kısa süre önce halkımızın hizmetine sunduğumuz Millet Kıraathanemize vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi bizleri mutlu ediyor.” dedi.