Tarihi Zafer Okulu'nda görsel şölen

Kula'da çıkan yangın sebebiyle uzun yıllardır atıl durumda olan ve adeta harabeye dönen Zafer Okulu ilçede esnaflık yapan bir hayırseverin organizasyon ekibi ile birlikte tarihi bir mekana dönüştürüldü.

Kula'da fotoğrafçılık sektöründe hizmet veren esnaf Emine Şahin, örnek bir projeye imza attı. Yaklaşık 27 yıl önce çıkan yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelen ve defalarca ihale yapılmasına rağmen restorasyonuna başlanamayan, bu sebeple de adeta harabeye dönen tarihi Zafer Okulu için fotoğrafçı Emine Şahin kolları sıvadı. Dünya evine giren yeni çift Hande İnal ve Ali Yıldırım'ın hatıra fotoğraflarının çekimi için Kula Organizasyon ekibi ve kendi personelleri ile birlikte güzel bir çalışma yürüten Emine Şahin, Zafer Okulu'na adeta bir görsel şölen havası kattı. Tarihi dokusuna zarar vermeden süsleme yapılan Zafer Okulu'nda göz dolduran fotoğraflar ile dünya evine ilk adımlarını atan yeni çifte unutulmayacak bir hatıra yaşatan Şahin ve ekibi, Kulalı vatandaşlar tarafından da oldukça güzel tepkiler aldı.

Kula'nın örf ve adetlerini yaşatmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Love Story Fotoğrafçılık sahibi Emine Şahin; "Kulamızın eskimeye yüz tutmuş, harabeye dönüşmüş olan tarihi Zafer Okulu'nu güzel bir şekilde temizletip, tekrar hayat verdik. Kulalı vatandaşlarımızdan da çok güzel olumlu yorumlar aldık. Bu projede fikirlerimi önemseyip bana destek olan, hayallerimi gerçeğe dönüştüren kula organizasyon ekibine ve bana yardımcı olan personellerime çok teşekkür ederim. Love Story ailesi olarak Kula'mızın kültür, örf ve adetlerine Kulalı bir birey olarak hizmet vermeye devam edeceğim" dedi.