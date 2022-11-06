Tarım Fuarında Manisa Büyükşehir Belediyesi standına yoğun ilgi

Manisa Büyükşehir Belediyesinin standının da yer aldığı TeknoTarım'22 16. Uluslararası Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı, yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesinin standını ziyaret ederek, standa gelen vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Ziyaretçilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten ve Büyükşehir Belediyesinin tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik hizmetlerini anlatan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yapılan destekler ve geliştirilen projelerle üreticinin yüzünü güldürdüklerini söyledi.

Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı gibi önemli bir organizasyonda yer alarak, Manisa Büyükşehir Belediyesinin daha fazla üreticiye ulaşmasını amaçladıklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, “Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde tarımsal ve kırsal kalkınmaya önemli destekler verdik ve vermeye devam ediyoruz. Bu desteklerimizi verirken, daha fazla çiftçimize ulaşmak için bu fuar oldukça önemli. Üreticilerimizin de standımıza gösterdiği yoğun ilgi, yaptığımız işlerin doğruluğunu gösterir nitelikte. O açıdan fuarın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyor, standımıza gösterdikleri ilgi nedeniyle de üreticilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

16'ncısı düzenlenen Uluslararası Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda stant açarak, ilk gününden itibaren fuarın açılmasına sağladıkları destekle de kurumsal olarak fuarda yer aldıklarını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da, “Her yıl stant da açarak desteğimizi sürdürüyoruz. Fuarlar, tarım için önemli organizasyonlardır. Üreticiyle teknolojiyi buluşturan mekanlardır. Bize de Büyükşehir Belediyesi olarak hem yaptığımız çalışmalarımızı bölge halkımıza tanıtmak hem de çiftçimize sağladığımız desteklerin bilinirliğini arttırmak için imkan sağlıyor. Zaman zaman onları standımızda misafir ederek, çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunmak fırsatı da veriyor. Bu anlamda verimli geçiyor. Özellikle hafta sonu olması nedeniyle ziyaretçi katılımı da oldukça yoğun. Bu sene firma katılımı da çok üst düzeyde. Geçmiş yıllara nazaran makine üreticileri, makine pazarlayıcı firmalardan ciddi bir katılım var. Şu ana kadar oldukça verimli ve faydalı bir fuar geçiriyoruz diyebiliriz” dedi.

Büyükşehir standını ziyaret eden üreticilere ve vatandaşlara verilen bilgilerin yanında bazı hediyeler de takdim edildiğini belirten Daire Başkanı Usta, “Standımıza gelen vatandaşlarımıza her yıl olmazsa olmazımız diyoruz, Manisa'nın kuru üzümünü ikram ediyoruz. İl dışından da ziyaretçiler geliyor buraya. Onlara karınca kararınca, ağızları tatlansın diyerek kuru üzüm ikramımız var. Bunun yanında kadın ziyaretçilerimize üzüm sepeti ve çanta hediye ediyoruz. Standımıza gelen çiftçilerimize önemli bir hediye daha veriyoruz. Zirai mücadelede üreticilerimizin zarar görmemesi için kimyasala maruz kalmaması için çiftçimize ilaçlamada kullanmak üzere maske, yüz ve göze gelecek teması önlemek amacıyla ilaçlama gözlüğü ve tulumdan oluşan kit hediye ediyoruz. Amacımız, ilaçlama esnasında bu tür malzemelerin kullanılmasını teşvik etmek ve buna dikkat çekmektir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün selamıyla birlikte bu ürünleri vatandaşlarımıza hediye ediyoruz” diye konuştu.