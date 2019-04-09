Tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yağcılı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan 09 PK 933 plakalı servis otobüsü Balıkesir'in Savaştepe ilçesi yolunda devrildi. Otobüsün devrildiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda acil servis ekibi sevk edilirken ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Soma ve Savaştepe'deki hastanelere kaldırıldı. Kazada 1 kişinin öldüğü 12 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.