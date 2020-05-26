İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarım işçilerini taşıyan servis devrildi: 5 yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesine tarım işçilerini taşıyan servis aracı devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine tarım işçilerini taşıyan servis aracı devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.


İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza; İzmir - Ankara Karayolu Halilbeyli Mahallesinde bir kavşakta meydana geldi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, iddiaya göre kavşakta yağmur sonrasında kayganlaşan yolda, önündeki arabanın ani fren yapması nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Minibüs şoförü kazayı yara almadan atlatırken, kazada Nurgül A.(27), Edibe A. (53), Teklife A. (43), Engin A. (27) ve Aliye G. (58) yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Manisa'nın Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.