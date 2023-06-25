Tarım işçilerinin beklediği ücret tarifesi belli oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2023 yılı yaz sezonunun tarım işçi ücretleri belirlendi. Üzümde çalışan işçiler yapacakları işe göre günlük en düşük 400, en fazla 575 TL alacak.

Sarıgöl Ziraat Odası Salonu'nda düzenlenen toplantı sonunda 2023 yılı yaz tarım işçi ücretleri yeniden belirlendi.

Toplantıda, üzüm kesimi 400 TL, erkek kasa yükleme 575 TL, seleci 480 TL, üzüm sergi 480 TL, üzüm bağında örtü kadın 400 TL, örtü erkek işçi yevmiyesi 480 TL olarak belirlendi. Yapılan açıklamada ücretlere ayrıca her işçi için 25 TL dayıbaşı ücreti ekleneceği ve tarım işçilerinin günlük çalışma saatinin de 8 saat olarak belirlendiği açıklandı. İşçilerin yeni ücret tarifesinin 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ücretlerin günün şartlarına göre ayarlandığını ifade etti.