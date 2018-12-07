Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de çalışmalar başladı

Mehmet Çerçi, Yuntdağı bölgesinde 'Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' proje alanını Manisa Valisi Ahmet Deniz'e gösterdi.

Yunusemre Belediyesi tarafından hazırlanan 'Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' projesi için çalışmalar başladı. Yuntdağı'nı besi hayvancılığının yeni adresi yapmayı hedefleyen Yunusemre Belediyesi, proje alanını Manisa Valisi Ahmet Deniz'e gösterdi, proje hakkında bilgi verdi. İnceleme gezisine Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, İlçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) Danışmanı Nihat Akyol, başkan yardımcıları, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Bu projeye büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Çerçi, “Besi hayvancılığının yeni adresi Yuntdağı olacak. Yayla ve Osmancalı mahalleleri sınırında yaklaşık 570 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilmesi planlanan projeyi hazırlarken; Türkiye'nin farklı bölgelerindeki benzer projeleri de inceledik. Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunarak ilgili heyete proje alanını gösterdik. Bu proje ile altyapı hizmetleri gerçekleştirilmiş ve çağımıza uygun bir hayvancılık bölgesi kurulmuş olacak” diye konuştu.

Yunusemre Belediyesinin hayata geçirdiği Ortaköy Biyolojik Gölet ve Mesire Alanı'nı da gezen Vali Deniz ve beraberindekiler, Talu Ekolojik Süt Çiftliği, fosil ağaç alanında da incelemelerde bulundu. Yatırımlar hakkında Vali Deniz ve beraberindekileri bilgilendiren Belediye Başkanı Çerçi, 63 mahallenin bulunduğu Yuntdağı'nda özellikle kırsal kalkınma projeleriyle üreticinin yanında olduklarını söyledi.