TARİŞ, TMO ile iş birliğine hazır

TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Türker, “Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kilogramı 27 TL olarak açıklanan fiyatla bölgemizde etkin şekilde çekirdeksiz kuru üzüm alabilmesi için TARİŞ olarak tüm imkanlarımızla üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

“TMO ve TARİŞ olarak 2020 yılı ürün alım döneminde çok güzel bir iş birliği gerçekleştirdik” diyen TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Türker, “Bu iş birliği sonucunda ürün teslim yerlerinin artırılması üreticilerimiz için büyük kolaylık sağladı. TARİŞ olarak kooperatiflerimizde ve İzmir Ticaret Borsasında TMO adına çok yüksek miktarda ürün alarak piyasanın hükümetimizin açıklamış olduğu fiyatlar düzeyinde oluşmasını sağladık." şeklinde konuştu.

"Fiyat düşürmeye çalışanlar var"

Bazı ihracatçıların küçük ölçekli üretim yapan üreticilerden piyasanın altında üzüm almaya çalıştığına dikkat çeken Türker, "Cumhurbaşkanımız tarafından 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için 27 TL/Kg fiyat açıklanmış olmasına rağmen, bazı ihracatçılar özellikle küçük ölçekli üretim yapan üreticilerden 20-21 TL/Kg düzeyinde fiyatla ürün alarak piyasayı düşürmeye, açıklanmış olan fiyatı boşa çıkarmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

"Piyasaya olumlu yansıyacaktır"

Türker, “Çekirdeksiz kuru üzüm piyasasının Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan fiyat düzeyinde ve daha üzerinde oluşmasını önlemek için piyasada oynanan oyunu TMO-TARİŞ iş birliğiyle bozabiliriz. Bu amaçla TARİŞ olarak, 13 kooperatifimizde ve ticaret borsasında tüm alım ekibimiz ve teknik imkanlarımızla TMO adına çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapmaya hazırız. TARİŞ'in TMO adına alım yapması halinde, daha fazla noktada ve daha fazla üreticiden alım gerçekleştirileceği için teslim noktalarına ulaşımı kolaylaşacaktır. Böylece ürün teslimindeki sıkışıklığın önüne geçilmiş olacak bu da piyasaya olumlu yansıyacaktır” dedi.

Türker açıklamasını şöyle tamamladı: “TARİŞ'in TMO adına alım yapması ile TMO üstlenmiş olduğu piyasa düzenleme görevini daha etkin şekilde yerine getirebilecek ve bu iş birliğinden hem ülkemiz hem de üreticilerimiz kazançlı çıkacaktır”