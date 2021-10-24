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Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında can verdi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan adam olay yerinde hayatını kaybetti.


Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesinde saat: 13.15 sıralarında Kaya Dursun (57) isimli çiftçi kendisine ait 45 M 4240 plakalı traktör ile tarlasında çalıştığı esnada bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kaya Dursun devrilen traktörünün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.


Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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