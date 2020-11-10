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Tartıştığı adamı başından silahla vurup öldürdü

Manisa’nın Soma ilçesinde bir kişi çıkan tartışma sonucu kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Manisa'nın Soma ilçesinde bir kişi çıkan tartışma sonucu kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre olay Soma ilçesinin Turgutalp Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Müteahhitlik yapan Birol Dikme (43) ile kafe işletmecisi Volkan D. bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine görgü tanıkları Volkan D.'nin silahını çıkararak Birol Dikme'ye ateş ettiğini ve kurşunlardan birinin başına isabet ettiğini dile getirdi. Başına aldığı kurşunla ağır yaralanan Birol Dikme kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sonrası kayıplara karışan Volkan D.'yi arama çalışmalarına devam ediyor.

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