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Tartıştığı yeğenini sokak ortasında öldürdü

MANİSA (İHA) – Manisa’da tartıştığı dayısı tarafından sokak ortasında silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

MANİSA (İHA) – Manisa'da tartıştığı dayısı tarafından sokak ortasında silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.


Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi 241. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Tufan Birgül sokakta dayısı Cesim A. ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Cesim A., yanında bulunan silahla yeğeni Tufan Birgül'e 5 el ateş etti. Birgül olay yerinde hayatını kaybederken, Cesim A. cesedin başında polisin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Cesim A.'yı gözaltına alarak emniyete götürdü. Birgül'ün cenazesi, cenaze aracıyla Manisa Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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