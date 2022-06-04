Tarzan ve Çevre Günlerinde renkli görüntüler

Manisa'da bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Tarzan ve Çevre Günleri etkinlikleri renkli görüntülerle devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Tarzan ve Çevre Günleri etkinlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Atatürk Kent Park'ta doğa için şarkılar seslendirirken, Laleli Çocuk Kültür Sanat Merkezindeki minikler de ağaçlara kuş yuvası asarak, kuşlara yuva kazandırdı.

MBB konservatuvarı orkestrasından doğa konseri

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestrası, 13. Tarzan ve Çevre Günleri etkinliklerinde Atatürk Kent Parkı'nda konser verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestrası, 13. Tarzan ve Çevre Günleri etkinliklerinde konser verdi. Atatürk Kent Parkı'nda düzenlenen konseri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve çok sayıda vatandaş takip etti. Türk Pop Müziği'nin sevilen şarkılarının seslendirildiği konsere, Manisalılar da alkışlarıyla eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren konser sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestrası, performansıyla tam not aldı.

Minik eller kuşlara yuva kazandırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Laleli Çocuk Kültür Sanat Merkezi minikleri de, 13. Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri etkinliklerinde ağaçlara kuş yuvası asarak, kuşlara yuva kazandırdı. Çevrenin önemine değinilen etkinliklerde bu kez minik eller ağaçlara kuş yuvası asarak, kanatlı dostlarına yuva kazandırdı. Laleli Çocuk Kültür Sanat Merkezi'nde (ÇKSM) gerçekleştirilen etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, ÇKSM öğretmenleri, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personellerinin de yardım ettiği etkinlikte minikler kuş yuvalarını ağaçlara asarken, kanatlı dostlarına yuva kazandırmanın mutluluğunu yaşadı.