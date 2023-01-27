İhlas Haber Ajansı

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Taşan derede mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası taşan dereden traktörüyle geçmeye çalışırken mahsur kalan adamı itfaiye ekipleri kurtardı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası taşan dereden traktörüyle geçmeye çalışırken mahsur kalan adamı itfaiye ekipleri kurtardı.


Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle taşan Şelekler Deresinden traktörü ile geçmeye çalışırken mahsur kalan Nurullah Yılmaz isimli vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kıyıdan traktöre uzatılan merdivenle kurtarılan adamın ardından suya gömülen traktör de iş makinesi sayesinde bulunduğu yerden çıkarıldı.

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