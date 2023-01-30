İhlas Haber Ajansı

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Taşkın riskine karşı dere temizliği

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesinde 250 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirerek su taşkınlarına karşı önlem aldı.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların su taşkınlarından olumsuz etkilenmemesi adına il genelinde gerçekleştirdiği dere temizlik çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların sel riski ve taşkın hasarlarından olumsuz yönde etkilenmemesi adına yürütülen çalışmalar dahilinde Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesinde 250 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmaların tamamlanması ile birlikte oluşabilecek taşkınlara karşı önlem alınmış oldu. Çalışmaların mahalle için önemli olduğunu belirten mahalle muhtarı Halil Oğulganmış, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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