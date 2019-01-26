Taşkın suları yaklaşık 300 tavuğu telef etti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dün gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Toloz Dere'sinden taşan sular, dere yakınında bulunan sera ve tavuk çiftliğini bastı. Taşkın sonrası çiftlikte bulunan yaklaşık 300 tavuğun telef olduğu belirtildi.

Alaşehir'de gece saat 01.30 sıralarında etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası Fatih Mahallesi eski İzmir yolu üzerinde bulunan Toloz Deresi taştı. Alaşehir–Kavaklıdere Mahallesi yoluna taşan dere suları yol kıyısında bulunan Ahmet Sarıoğlu'na ait tavuk çitliğini ve serayı bastı. Sular altında kalan tavuk çiftliğinde yaklaşık 300 tavuk telef oldu. Ayrıca çiftlikteki serada bulunan maydanoz, marul, soğan, tere gibi sebzeler tamamen sular altında kaldı. Şiddetli yağışla taşan suyu MASKİ ekipleri set kurarak durdurdu. Tavuk çiftliği sahibi Ahmet Sarıoğlu, "Gece saat 01.30 sularında aniden bastıran şiddetli yağış sonrası, yoldan sel suları gelmeye başladı. Yoldan taşan sular sera ve kümesi sular altında bıraktı. Kümeslere giremedik. Yağmurun dinmesini ve suların kesilmesini beklemek zorunda kaldık. Belediyeye telefon ettik ama sera ve kümesimizi sular basarak, gölet haline getirdi. Belediye ekipleri gelip taşan Toloz Deresi'nin önüne set yaptılar ama iş işten geçti. Yaklaşık 250-300 yumurta tavuğum telef oldu. Serada bulunan maydanoz, tere, marul, soğan gibi sebzelerimin tamamı sular altında kalarak, çamura gömüldü. İlçe Tarım Orman Müdürlüğü yetkilileri geldiler, rapor tuttular. Ölen tavukları çöpe attık. 420 kadar tavuğumuz vardı" dedi.

Öte yandan Alaşehir Çayı'nın da taşması sonucu Ilgınköy, Killik, Caberfakılı mahallelerinde de bağlar su altında kaldı.