Taytan, atletizmde Manisa şampiyonu oldu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu atletizimde il şampiyonu oldu.

Okullar arası puanlı atletizm il elemeleri Manisa'da yapıldı. Elemelerde başarılı sonuçlara imza atan Salihli Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu, yıldız kız ve yıldız erkek kategorilerinde 20 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplam 27 madalya ile elemelere damga vurup, Manisa şampiyonu oldu.

Okul Müdürü Yücel Ersoy, atletizmde Manisa şampiyonu olan yıldız kız ve yıldız erkek takımı tebrik ederken, bu başarıda büyük pay sahibi olan Beden Eğitimi Öğretmeni Sadık Yeşiltaş'ı kutladı.

Okul Müdürü Ersoy, yıldız kız ve yıldız erkeklerde 4-5 Mayıs tarihlerinde Denizli'de yapılacak olan grup elemelerinde Manisa'yı temsil edeceklerini söyledi. Ersoy, hedeflerinin grup müsabakalarında da aynı başarıyı elde ederek, adlarını Türkiye finallerine yazdırmak istediklerini belirtti.