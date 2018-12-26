Taytan krosta Türkiye finallerinde!

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Taytan Mahallesi'ndeki Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu yıldız kız ve yıldız erkek kros takımları, Muğla'da gerçekleştirilen grup elemelerinde 2. olarak ocak ayında Antalya'da yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu bu başarısı ile Türkiye genelindeki en başarılı 12 takım arasına girmeyi de garantilemiş oldu. Okulun yıldız kız kros takımı, 17 değişik ilden gelen takımları geride bırakarak 53 puan ile grup ikincisi olurken, erkek kros takımı da 18 takım arasında 48 puan alarak grup elemelerini geçti.

Okul beden eğitimi öğretmeni Sadık Yeşiltaş, takım olarak sene başından beri çok iyi hazırlandıklarını, haftanın 5-6 günü antrenman yaparak disiplinli bir çalışmanın sonucunda başarıya ulaştıklarını belirterek tüm sporcularını tebrik etti.

Okul Müdürü Mehmet Yücel Ersoy, "Beden eğitimi Öğretmeni Sadık Yeşiltaş okulumuza 14 yıl önce tayin olmuş. 14 yıldır kros, puanlı atletizm, kız futbolu ve futsal branşlarında il ve Türkiye genelinde büyük başarılara imza atmıştır. Özverili ve istikrarlı çalışmalarından dolayı kendisini tebrik ediyorum." dedi.

Öte yandan Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu son 13 yılın 10 yılında Türkiye finallerine kalarak büyük bir başarıya imza attı. Bu finallerde Türkiye şampiyonluğu, Türkiye 2'nciliği, 3'üncülüğü, 4'üncülüğü ve 5'inciliği elde ederek başarının tesadüf olmadığını gösterdi.

Taytan Şehit Özgür Yatakdere Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Kros Takımının 15 Ocak 2019 tarihinde Antalya'da yapılacak olan Türkiye finallerine katılacağı öğrenildi.