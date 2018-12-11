Taytan'da müzik sınıfı oluşturuldu

Manisa'nın Salihli ilçesi Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu Müzik Öğretmeni Elvan Er Uslu öncülüğünde okul idaresi, öğretmenler ve velilerin ortaklaşa çalışmasıyla müzik sınıfı oluşturuldu.

Müzik Öğretmeni Elvan Er Uslu sınıfı boyayarak duvarlarını çeşitli müzik motifleriyle süsledi. Okul Aile Birliği ve bazı hayırseverlerin katkılarıyla okula öncelikli olarak 10 adet bağlama, 2 adet koro mikrofonu ve çeşitli ritm aletleri kazandırıldı.

Okul Müdürü Mehmet Yücel Ersoy, “Öğrencilerimiz iyi bir müzik eğitimi alma şansına sahip olacaklardır, ayrıca okul olarak bizde sınıfımız sayesinde Güzel Sanatlar Lisesine öğrenciler göndermeyi hedefliyoruz. 2015 yılında okulumuz öğrencileriyle birlikte vermiş olduğumuz Türk Halk Müziği konserine yeni konserler eklemeyi de planlamaktayız. Bu sınıfın oluşumunda, aşta müzik öğretmenimiz Elvan Er Uslu olmak üzere emekleri ve katkısı olan herkese bu vesileyle teşekkür ederim.” dedi.