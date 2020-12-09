İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TBL: Akhisar Basket: 85- Manisa BBSK: 84

Türkiye Basketbol Ligi’nin 9.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında iki Manisa ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Akhisar Belediye Basket karşı karşıya geldi. Akhisar Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Akhisar Basket 85-84 kazandı.



Maç: Türkiye Basketbol Ligi 9.Hafta Karşılaşması


Salon: Akhisar Spor Salonu


Hakemler: Önder Yılmaz, Mehmet Onur Sönmez


Akhisar Basket: Troy (15), Marvin (9), Doğulan (19), Can (5), Deniz (21), İlker (10), Fatih (2), Berkay (5), Gökhan (8),


Baş Antrenör: Levent Üzümcü


Manisa Büyükşehir Belediyespor: Marcus (25), İnanç, Kaan (2), Tolga (8), Ramazan (6), Gökhan (3), Calvin (12), Alican (17), Umut (9), Recep (2),


Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak


1.Periyot:24-23


2.Periyot: 27-16


3.Periyot: 18-23


4.Periyot: 16-22


Maç Sonucu: 85-84 Akhisar lehine

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.