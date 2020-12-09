TBL: Akhisar Basket: 85- Manisa BBSK: 84

Türkiye Basketbol Ligi’nin 9.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında iki Manisa ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Akhisar Belediye Basket karşı karşıya geldi. Akhisar Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Akhisar Basket 85-84 kazandı.
Maç: Türkiye Basketbol Ligi 9.Hafta Karşılaşması
Salon: Akhisar Spor Salonu
Hakemler: Önder Yılmaz, Mehmet Onur Sönmez
Akhisar Basket: Troy (15), Marvin (9), Doğulan (19), Can (5), Deniz (21), İlker (10), Fatih (2), Berkay (5), Gökhan (8),
Baş Antrenör: Levent Üzümcü
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Marcus (25), İnanç, Kaan (2), Tolga (8), Ramazan (6), Gökhan (3), Calvin (12), Alican (17), Umut (9), Recep (2),
Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak
1.Periyot:24-23
2.Periyot: 27-16
3.Periyot: 18-23
4.Periyot: 16-22
Maç Sonucu: 85-84 Akhisar lehine