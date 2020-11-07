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TBL: Manisa BBSK: 75 Mamak Belediyespor: 73

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Basketbol Ligi’nin 4.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Mamak Belediyespor'u Marcus'un son saniye basketiyle 75-73 yendi.



Maç: Türkiye Basketbol Ligi 4.Hafta Karşılaşması


Salon: Muradiye Spor Salonu


Hakemler: Aydın Karaçam, Nazlı Çisil Güngör, Benhür İncel


Manisa Büyükşehir Belediyespor: Marcus (24), İnanç, Faik, Kaan (8), Tolga (6), Ramazan (2), Gökhan (6), Calvin (10), Alican (2), Umut (13), Recep (4),


Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak


Mamak Belediyespor: Ali, Umar (2), Oğuzhan (7), Mertcan (6), Yiğit (5), Özgür (14), Yesukan (12), Mustafa (17), Anthony (10),


Baş Antrenör: Murat Dikmen


1. Periyot: 15-16


2. Periyot: 19-11


3. Periyot: 16-24


4. Periyot: 25-22


Maç Sonucu: 75-73 Manisa lehine

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