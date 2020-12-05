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TBL: Manisa BBSK: 86- Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 84

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) Basketbol takımı Türkiye Basketbol Ligi’nin 8.

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) Basketbol takımı Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. Haftasında, sahasında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i 86-84 yendi.



Maç: Türkiye Basketbol Ligi 8. Hafta Karşılaşması


Salon: Muradiye Spor Salonu


Hakemler: Tekin Özübir, Ozan Gönen, Mustafa Candemir Tabak


Manisa Büyükşehir Belediyespor: Marcus (26), Kaan (5), Tolga (8), Ramazan (3), Gökhan (7), Calvin (17), Alican (9), Umut (9), Recep (2)


Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak


Merkezefendi Belediye Denizli Basket: Levant (8), Merthan (13), Deniz (7), Ümit (1), Bertan (3), Dwight (19), Kılıçarslan, Gökhan (7), Mustafa (3), Barış (23),


Baş Antrenör: Hikmet Şahin Ateşdağlı


1.Periyot: 17-24


2.Periyot: 21-11


3.Periyot: 22-26


4.Periyot: 14-13


Uzatma: 12-10


Maç Sonucu: 86-84 Manisa lehine

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