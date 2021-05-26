TDP Manisa'da ilk resmi kongresini yaptı

Yunusemre İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Şebnem Kuzcu, tek liste yapılan genel kurul toplantısında güven tazeleyerek yeniden Yunusemre İlçe Başkanlığı görevine seçildi.

TDP Yunusemre İlçe Başkanlığı binasında pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısına TDP Manisa İl Başkanı Hüseyin Surel, TDP MYK üyesi Necla Işıko ile İlçe Başkanı Şebnem Kuzcu ile delegeler ve partililer katıldı.

Divan Başkanlığını parti kurucu üyesi Mesut Öztürk, katip üyeliklerini MYK üyesi Necla Işıko ile Yılmaz Uslu'nun yaptığı genel kurul toplantısında saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunması ardından gündem maddelerine geçildi.

Uzun süredir bekledikleri bir anı yaşadıklarını kaydeden TDP Manisa İl Başkanı Hüseyin Surel, "Manisa'daki ilk resmi kongremizi yapıyoruz. İnşallah bu kartopu, çığ olarak büyüyecek ve tüm ülkemizi kapsayacak ve kardeşlik ruhu içerisinde hayırlı bir hale gelecektir. Ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlk kongremiz Yunusemre ilçesinde gerçekleştirildi. Ardından tarihi belli olan Turgutlu, Şehzadeler, Selendi, Soma ve Ahmetli ilçeleriyle devam edecek. Diğer ilçelerimizde de tarih belirleme çalışmaları devam ediyor." dedi.

İlçe Başkanı Şebnem Kuzcu ise yaptığı konuşmasında, "Arzum ve hedefim gönlümde tüm değişim kadınları değişim gençleri ile beraber emin adımlarla yüreğimizle partimizi en güzel yere getirebilmektir. İstiyorum ki her birimiz gerçek birliktelikle omuz omuza beraber yürüyelim birlikte hareket edelim. Artık bekleme zamanı değil, düşünme zamanı değil. Artık el ele omuz omuza yürüme zamanı. Hep birlikte insanlık olimpiyatlarına hep beraber hazırlanalım." diye konuştu.

Tek liste halinde gidilen seçimde ise kurucu başkan Şebnem Kuzcu, yapılan seçimlerde güven tazeleyerek yeniden TDP Yunusemre İlçe Başkanlığı görevine seçildi.