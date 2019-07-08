İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tecrübeli golcü Manisa BBSK'de

Daha önce Osmanlıspor FK ve Kardemir Karabükspor formalarıyla Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden ve son olarak da Altınordu forması giyen tecrübeli golcü Serdar Deliktaş, Manisa Büyükşehir Belediyespor’a 2 yıllığına anlaştı.

Daha önce Osmanlıspor FK ve Kardemir Karabükspor formalarıyla Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden ve son olarak da Altınordu forması giyen tecrübeli golcü Serdar Deliktaş, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 2 yıllığına anlaştı.


TFF 2. Lig'de mücadele eden ve şampiyonluk hedefiyle yolan çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor, tecrübeli forvet Serdar Deliktaş'ı renklerine bağladı. 32 yaşındaki hücum oyuncusu Halil Onultmak Spor Tesislerinde düzenlenen törende 2 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. Düzenlenen imza törenine Manisa Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Bora Çaylan da katıldı.


İmza töreninin ardından konuşan tecrübeli golcü transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Çok güzel bir aileye geldim. Biz de elimizi taşın altına sonuna kadar koyacağız. İnşallah sezon sonunu şampiyonlukla taçlandıracağız” ifadelerinde bulundu.


Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz yıllarda Osmanlıspor FK ve Kardemir Karabükspor formalarıyla Spor Toto Süper Lig'de mücadele etti. Deliktaş, geçtiğimiz sezon Altınordu formasıyla oynadığı Spor Toto 1. Lig'de 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 kez de asist yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.