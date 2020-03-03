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Tedavisi yapılan yaralı şahinler doğaya salındı

Manisa’da yaralı halde bulunan iki şahin, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Manisa'da yaralı halde bulunan iki şahin, tedavilerinin ardından doğaya salındı.


Manisa'da farklı zamanlarda vatandaşların ihbarı üzerine birinin kanadı incinmiş, diğeri ise halsiz bir halde bulunan iki şahin, tedavilerinin ardından 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde doğaya salındı. Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü veteriner hekimi Engin Bahçeci tarafından tedavileri tamamlanan şahinler, Mesir Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alana salındı. Şahinlerin doğaya salımını, Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil yaptı.

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