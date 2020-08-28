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Tedbiri ihlal eden genç kız, jandarmaya takıldı

Manisa’nın Kula ilçesinde ‘Huzur ve Güven’ uygulaması yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü esnasında durdurduğu yolcu otobüsünde Covid-19 temaslısı bir gencin tedbir kararlarına uymadığını tespit etti.

Manisa'nın Kula ilçesinde ‘Huzur ve Güven' uygulaması yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü esnasında durdurduğu yolcu otobüsünde Covid-19 temaslısı bir gencin tedbir kararlarına uymadığını tespit etti. Tutanak tanzim edilen genç, tedbirli bir şekilde İzmir iline gönderildi.


Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Manisa'nın Kula ilçesinde de kolluk kuvvetleri ‘Türkiye Huzur ve Güven' uygulamasını gerçekleştirdi. Bu kapsamda Esenyazı Mahallesi civarında yol kontrol uygulaması yapan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcu otobüsü ile seyahat eden vatandaşları sorgulayan ekipler, 17 yaşındaki H.A.'nın Covid-19 temaslısı olduğunu ve karantinada olmasına rağmen İzmir'e gitmek için Iğdır'dan yolcu otobüsüne bindiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, H.A.'ya Kabahatler Kanunu'nun 282'nci maddesine göre tutanak tanzim eden ederken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de karantina sürecinin devam etmesi için H.A.'yı tedbirli bir şekilde İzmir iline gönderdi.

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