Tekel bayisine uyuşturucu baskını

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir Tekel bayisine yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu madde, kaçak alkol ve bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Tekel Bayisinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan çalışma sonucu; 23 Şubat 2023 günü saat 19.30 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi, KOM Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek icra edilen operasyonda, 165 adet farklı markalarda sentetik ecza hapı, 142 extacy isimli uyuşturucu madde, 16 paket toplam 371 gram kubar esrar, 9 bin 720 adet makaron sigara, 56 adet sahte alkol kiti, 16 adet ruhsatsız cinsel içerikli ilaç-ürün, 60 litre etil alkol, 1.5 litre bandrolsüz rakı, 1.5 litre bandrolsüz viski ele geçirildi. Şüpheliler M.A. ve M.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikata başlandı.