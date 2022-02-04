Teknik Direktör Gülay: "Bodrumspor karşısına mental ve fiziksel olarak hazır halde çıkacağız"

Lig 24. Hafta maçında Pazar günü evinde Bodrumspor'u konuk edecek olan Turgutluspor'da Teknik Direktör Nazım Gülay, zorlu bir maç olacağını belirterek "Çorum FK maçında yaptığımız hataları tekrarlamayıp, Bodrumspor maçına final maçımız gibi mental ve fiziksel olarak hazır halde çıkacağız" dedi.

Lig 24. Hafta maçında Pazar günü evinde Bodrumspor'u konuk edecek olan Turgutluspor'da Teknik Direktör Nazım Gülay, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Bodrumspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirten Teknik Direktörümüz Nazım Gülay, “Zorlu bir fikstürden geçiyoruz. En az hasarla geçmemiz gereken haftalardayız. Bodrumspor maçına takım olarak en iyi şekilde hazırlanıp sahada canla başla mücadele edeceğiz. Geçen hafta Çorum deplasmanında aldığımız farklı mağlubiyetten dolayı üzdüğümüz camiamızı Bodrumspor maçında mutlu etmek için savaşacağız. Bizim için içerdeki maçlar çok önemli, her maça puan yada puanlar için hazırlık yapıyoruz. Çorum FK maçında yaptığımız hataları tekrarlamayıp, Bodrumspor maçına final maçımız gibi mental ve fiziksel olarak hazır halde çıkacağız. Bu zorlu süreçte yönetim, camia, taraftar olarak kenetlenmemiz gerekiyor. Pazar günü tüm taraftarlarımızı maça davet ediyorum. Gelip takımımıza destek olsunlar. Taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var” dedi.