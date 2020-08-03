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Teknik Direktör Kemal Özdeş'in acı günü

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Teknik Direktör Kemal Özdeş’in annesi Gülsüm Özdeş, Manisa’da toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Teknik Direktör Kemal Özdeş'in annesi Gülsüm Özdeş, Manisa'da toprağa verildi.


Kasımpaşa, Göztepe, Manisaspor, Yeni Malatyaspor gibi bir çok takımı çalıştıran Manisalı teknik direktör Kemal Özdeş'in annesi hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özdeş'in annesi 74 yaşındaki Gülsüm Özdeş, bugün Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Laleli Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'na defnedildi.


Cami bahçesinde kardeşleriyle taziyeleri kabul eden Kemal Özdeş'in oldukça üzgün olduğu görüldü. Cenazeye Özdeş ailesinin yakınları, Manisa'daki spor camiasının önde gelen isimleri, futbolcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Cenaze namazı sosyal mesafe kurallarına uygun maskeli bir şekilde kılındı.

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