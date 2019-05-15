Teknik Direktör Taşkın'dan Karagümrük maçı öncesi açıklama

Lig Play-Off Yarı Finali'nde Fatih Karagümrük A.Ş. ile 17 Mayıs Cuma günü saat 16.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda oynayacağı kritik maça odaklanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Taner Taşkın, “Bize zor olan rakibimize de zor olacak. Arzulanan şampiyonluğu yaşamak içinde son dakikaya kadar taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında Fatih Karagümrük A.Ş. ile 17 Mayıs Cuma günü saat 16.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'a hazırlıklar teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde bugün yapılan antrenmanla başladı. Seride 3-2 mağlup ettikleri Tuzlaspor maçını değerlendiren ve ardından Cuma günü saat 16.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacakları Fatih Karagümrük A.Ş. maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Taner Taşkın, “Şimdi bu turu geçtik ve yarı finaldeyiz. Cuma gününe kadarda çok ciddi bir şekilde Karagümrük maçına hazırlanacağız. İlk maçta kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız. Aynı seyirci grubunu, taraftar grubunu yine yanımızda görmek istiyoruz. Burada yine ilk maçta olduğu gibi avantajlı bir skor alıp, etkili bir skor alıp Karagümrük'e öyle gitmek istiyoruz. Kolay olmayacak işimiz. Tabi ki zor ama bize zor olan rakibimize de zor olacak. Arzulanan şampiyonluğu getirebilmek içinde son dakikaya kadar taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Hepsine de Tuzlaspor maçında göstermiş oldukları destekten dolayı bir kez daha ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.