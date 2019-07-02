Teknik Sorumlu Bayraktar'dan Manisa BBSK tesislerine tam puan

Manisa Büyükşehir Belediyespor futbol alt yapı teknik sorumluluğu görevine gelen Levent Bayraktar, ayağının tozuyla Fikri Bayrıl Spor Tesisi'ni inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, futbol alt yapı teknik sorumluğu görevinde anlaşmaya vardığı Levent Bayraktar ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli isim göreve gelir gelmez ilk iş olarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin alt yapı sporcuları için yapımına tamamlayarak hizmetine sunduğu Fikri Bayrıl Spor Tesisi'ni inceledi. Tesisin donatı alanlarını beğeniyle inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Futbol Alt Yapı Teknik Sorumlusu Levent Bayraktar, modern tesisin Manisa ve ülke sporu için büyük bir şans olduğunu vurguladı.

Alt yapıda çizdiği yol haritasını anlatan Manisa Büyükşehir Belediyespor Futbol Alt Yapı Sorumlusu Levent Bayraktar, “Günümüzde oyuncu maliyetleri inanılmaz arttı. Böylesine bir mali yapıda artık kulüpler mutlaka üretken bir hala geçmeli. Bana göre en doğru model, yetiştirirken yarışan bir kulüp haline gelebilmek. Sağlıklı bir futbol akademisi için dört tane ana unsuru vardır. Bunların birincisi, potansiyeli yüksek, yetenekli oyunculara sahip olabilmek. İkincisi, fiziki şartlar. Yani takımların, sağlıklı antrenman yapabileceği, çalışabileceği tesislere sahip olabilmek. Görüyorum ki o da çok güzel. Fazlasıyla iyi. Üçüncüsü de antrenör kadrosu. Orada bizlere büyük işler düşüyor. Oyuncular nasıl kendini sürekli geliştiriyorsa biz antrenörler de okuyup, araştırıp sürekli kendimizi geliştirmeliyiz. Dördüncüsü de kulüp felsefesi. Bu dört ana unsur olduğunda mutlaka üretken, profesyonel takıma oyuncular kazandıran, hatta genç milli takımları oyuncu portföyüyle destekleyen bir kulüp haline gelebiliriz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünde güzel işler başaracaklarını da belirten Bayraktar, “Ben çok mutlu oldum. Böyle bir tesis Manisa ve Türk futbolu için büyük bir şans. Biz de bu şansı, çok çalışarak sabırla karşılığını vermeliyiz. Burada iyi işler başaracağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.