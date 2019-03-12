Teknoloji tasarım dersiyle çocukların ufku genişledi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl müfredata eklenen 'teknoloji tasarım' dersi sayesinde ortaokul öğrencileri kendi yeteneklerini keşfetmeye başladı. Manisa'da Atatürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri derste hazırladıkları mimari eser tasarımlarıyla hünerlerini ortaya koydu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Atatürk Ortaokulunda eğitim öğretim gören 7 ve 8. sınıf öğrencileri teknoloji tasarım dersinde ortaya çıkardıkları eserleri okulda sergilemeye başladı. Birbirinden ilginç tasarımların bulunduğu sergide taştan evler, kurabiyeden kulübe, makarnadan köprüler, kilden heykeller yapan çocuklar ders sayesinde de kendi yeteneklerini keşfetmeye başladı. Okul müdürü Serdar Dinçer çocukların derste hazırladıkları projelerin hepsinin adeta birer sanat eseri olduğunu belirterek emeği geçen öğretmen ve çocuklara teşekkür etti.

Tüm malzemeler doğadan

İlerde iç mimar olmak istediğini kaydeden okulun 7. sınıfı öğrencilerinden Sura Aydemir, "Teknoloji tasarım projesi için taş ev yaptım. Hem taş evleri çok seviyorum hem de ileride iç mimar olmak istiyorum. İçinin yalıtımını merak ediyorum, nasıl döşendiğini merak ettiğim için taş ev yapmayı tercih ettim. Taş ev yapımında kullandığım taşları kendim topladım. Kullandığım malzemelerin hiçbirine para vermedim neredeyse. Çoğunu doğadan toplayarak yaptım. Bir karton aldım kapısını yapabilmek için sadece ona para verdim. Ücretsiz bir şekilde yapabildiğim bir projeydi. Düşük maliyetli bir proje oldu" dedi.

Hiç görmediği İstanbul'un kendisi için sembolünün Galata Kulesi olduğunu ve bu yüzden de Galata Kulesini yapmaya karar verdiğini kaydeden Sera Kırımhan, "Ben Galata Kulesini yaptım. İstanbul'a hiç gitmediğim için orayı çok merak ediyorum. Bu yüzden İstanbul'un benim için simgesi olan Galata Kulesini yapmayı tercih ettim. Yaparken karton ve el işi kağıdından yararlandım. Projeyi tamamlamam 4 haftamı aldı" şeklinde konuştu.

Karadeniz'e özgü Serender yapan bir diğer öğrenci Mustafa Kola da şunları söyledi: "Karadeniz'i çok merak ettiğim ve gezmek istediğim için 'Serender' isimli ambarı yapmaya karar verdim. Serender'in içinde yaşanmıyor. İçine mısır, yakacak, yiyecek konuluyor testilerle. Herkes ev yaptığı için ben farklı bir çalışma yaparak Serender yapmaya karar verdim. Yapma süreci bir ayımı aldı."

"Yaşam becerileri de çok önemli"

Teknoloji tasarım derslerinin çocukların hayallerini ortaya koyabildikleri bir platform olduğuna dikkat çeken okulun teknoloji tasarım öğretmenlerinden Saadet Konuk, "Mimari tasarım konusu 7. sınıfın 5. ünitesi. Teknoloji tasarım dersi bakanlığımızın çalışması sonucu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında uygulamaya başlandı. Mimari tasarım denince aklımıza sadece bina tasarımı gelmemeli. İnsanlar, mimari tasarımı konakladığımız, barındığımız yer gibi düşünüyor. Ama bu şekilde değil. Köprüler olabilir, yollar olabilir, birçok tesis olabilir. Aklınıza gelebilecek iç mimari, süs bitkileri olabilir. Mimari tasarım bunların hepsini kapsıyor. Çocuklarımıza öncelikle mimari tasarım konusunda bilgi verdik. Daha sonrasında ise bir aylık zaman verdik. Bir ay içerisinde bu tasarımlarını şekillendirdiler. Ne yapabileceklerini düşündüler, araştırdılar. Daha sonrasında da malzemelerini getirip tasarımlarını an hatlarıyla oluşturup ince detaylara girerek tamamladılar. Çocuklar bu eserleri oluşturduktan sonra çok mutlu oldular, keyif aldılar. Hayal güçleri daha üst noktalara geldi. Belki bunu hep düşünüyorlardı, tasarlıyordu ama bir ortam yoktu. Teknoloji tasarım dersiyle bu ortamı buldular. Bu dersteki tek konumuz mimari tasarımla sınırlı değil. Önümüzdeki haftalarda, aylarda daha farklı konularımız olacak. Bununla ilgili sergilerimize devam edeceğiz. Amacımız; çocuklarımızın yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayarak hayat becerilerini elde etmek. Sadece akademik başarılar önemli değil, yaşam becerileri de çok önemli diyoruz ve teknoloji tasarım dersinin öneminin artmasını istiyoruz" dedi.

Teknoloji tasarım öğretmenlerinden Neslihan Süzer Ertürk de, "Öğrencilerimizin sorumluluk alması ve hayallerindeki ürünleri ortaya çıkarmaları için çok güzel bir platform bu ders aslında. Teknoloji tasarım dersi 7 ve 8. sınıflarda var sadece. 8. sınıf öğrencilerimiz de kitap kapağı tasarımı yaptı. Yapmış olduğumuz kapak tasarımları da çocuklarımızın daha önceden okudukları bir kitaba kendileri baştan bir kitap kapağı tasarımı yaptı" şeklinde konuştu.