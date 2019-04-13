Tekstil atölyesi kumarhane çıktı

Manisa'da Tekstilciler Sitesi'nde bulunan bir atölyeye yapılan kumar baskınında 48 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki Tekstilciler Sitesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Dün gece saat 23.00 sıralarında atölyeye baskın yapan ekipler, 44'ü kumar oynayan, 4'ü kumar oynatıp, yer temin eden 48 kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynayanlar, Kabahatler Kanunu'na muhalefetten kişi başı 320'şer TL olmak üzere toplam 14 bin 80 TL idari para cezası uygulanıp serbest bırakılırken, kumar oynatmak ve yer temin etmek suçuyla gözaltına alınan 4 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.