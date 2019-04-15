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Telefon kablosu hırsızları 5 mahallenin iletişimini kesti

Manisa’nın Selendi ilçesinde, telefon ve internet şebeke kabloları çalınan 5 mahallenin iletişimi kesildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde, telefon ve internet şebeke kabloları çalınan 5 mahallenin iletişimi kesildi. İl genelinde son günlerde artan kablo hırsızlıklarının önüne geçebilmek adına emniyet ve jandarma personeli çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Selendi'de hızsızların kestiği telefon ve internet şebeke kabloları nedeniyle Terziler, Tavak, Çanşa, Selman Hacılar ve Çamlıca Mahallelerinde yaklaşık 2 aydan bu yana iletişimde kesintiler meydana geliyor. Mahallelerde yaşayan vatandaşlar birçok kez arıza bildirimi yapmalarına rağmen kendileriyle ilgilenilmediğini iddia ederek, mağdur olduklarını ifade ettiler. Tavak Mahallesinde ikamet eden Mehmet Bayer, "Vatandaşlar olarak biz ve muhtarlar yetkililere bildirmemize rağmen hiçbir sonuç alamadık. Kablolar yerlerde geziyor. Bölgede bulunan muhtarlar ise 'bizim şikayetlerimiz işe yaramıyor. Mağduriyetimiz giderilmiyor' diyorlar. Kendi paramızla rezil oluyoruz, hizmet alamıyoruz bu konuda yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

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