Telefon kablosu hırsızları yakalandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde Türk Telekom'a ait kabloları kesmeye çalışan Afgan uyruklu 2 kişi İlçe Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Selendi ilçesi ve çevre bölgelerde hırsızlık yapabilecekleri ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından 64 MA 0001 plakalı açık kasa araç takibe alındı. İlçeye bağlı Terziler Mahallesi'nde bulunan Türk Telekom'a ait kabloları kesmeye çalışan Afgan asıllı Mohammad Asıf F. ile Omid H. suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheliler sorguları yapılmak üzere Selendi İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Burada sorguları tamamlanan şüpheliler tutuklanma talebiyle sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıslar Salihli Cezaevi'ne gönderildi. Öte yandan Selendi İlçe Jandarma Komutanlığınca olayla ilgili araçta yapılan aramalarda kablo hırsızlığında kullanılan 2 adet demir kesme makası, yaklaşık 9 kg daha önceden kesilmiş bakır kablo teli, 4 adet demir testere, vidon içerisinde motorin, yan keski, satır, bıçak ve ipler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.