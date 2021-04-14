Telefona bakarken kaza yaptı işine son verildi

Manisa'nın toplu taşımadaki tek kadın şoförü Fatma Güngör'ün iş akdinin sona ermesine neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Fatma Güngör'ün iş akdinin sona ermesinin yankıları Manisa kamuoyunda devam ederken otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hareket halindeyken cep telefonuyla ilgilenen kadın şoförün önündeki araca çarparak otobüsteki yaşlı bir adamın yaralanmasına neden olduğu ortaya çıktı.

Manisa'nın toplu taşımadaki tek kadın şoförü olan ve kamuoyunda sevilen bir isim olan Fatma Güngör'ün Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından iş akdinin sona erdirilmesinin ardından birçok siyasi partinin duruma tepki göstermesinin ardından Fatma Güngör'ün iş akdinin sona ermesine sebep olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 8 Mart 2021 tarihinde saat 08.40'ta meydana gelen kazanın otobüs içi güvenlik kamerası görüntülerinde sürekli cep telefonuyla ilgilenen Fatma Güngör'ün hareket halindeyken de cep telefonuna bakması sonucu önündeki araca çarpma anı yansıdı. Kazada otobüste bulunan yaşlı bir adamın çarpmanın etkisiyle oturduğu koltuktan fırlayarak karşı koltuğun korkuluğa başına çarparak yaralanması sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MANULAŞ) tarafından Fatma Güngör'ün iş akdine son verildi.

MANULAŞ'tan yapılan açıklamada, “Kamuoyu bilmelidir ki; söz konusu personel, içinde vatandaşlarımızın olduğu halk otobüsünü kullandığı esnada tüm trafik kurallarını ve yolcuların güvenliğini hiçe sayarak, cep telefonu ile ilgilenmesi neticesinde kazaya sebebiyet vermiş ve halk otobüsünde yolculuk yapan bir vatandaşımızın yararlanmasına neden olmuştur. Fatma Güngör'ün iş akdi, Karayolları Trafik Kanununa ve İş Kanununa aykırı davranışı nedeni ile İş Kanunumuzun 25. Maddesinde yer alan; 'İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.' hükmü gereğince feshedilmiştir. Manisa'mızın toplu taşıma hizmetlerini organize eden şirketimiz personelinin, Karayolları Trafik Kanununa, İş Kanununa ve şirketimizin emir ve talimatlarına aykırı davranarak yolcuların, vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan bir personelini işte tutması mümkün olmayıp, söz konusu eylemi yapan personelin kimliği ya da cinsiyetine bakılamayacağı kamuoyunun malumudur. Haberlerde sanki personelimizin cinsiyetinden kaynaklı işlem yapıldığı intibası oluşturulmaya çalışılmasından dolayı şirketimiz oldukça rahatsız olup, işbu açıklamanın yapılmasını gerekli görülmüştür. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur” ifadelerine yer verildi.