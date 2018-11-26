Tema Vakfı'ndan "Toprağa Saygı Yürüyüşü"

Manisa'nın Salihli ilçesindeki TEMA Vakfı Salihli Temsilciliği tarafından toprak ve iklim ilişkisine dikkat çekmek için "Toprağa Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

Salihli ilçesindeki TEMA Vakfı Salihli Temsilciliği tarafından toprak ve iklim ilişkisine dikkat çekmek için "Toprağa Saygı Yürüyüşü” düzenlendi. "Toprağı koru, iklimi koru" temasıyla düzenlenen yürüyüş kapsamında çocuklar taşıdıkları dövizlerle, erozyona dikkat çekti. Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan Salihli Temsilcisi İbrahim Ateş, “İklim değişikliği bugün ve yarınımızı tehdit eden en önemli sorunlardan biri olarak görülüyor. İklim değişikliğine özellikle fosil yakıt kullanımı sonucu ortaya çıkan sera gazlarına neden oluyor. Sera gazları küresel ortalama sıcaklıkları artırıyor. Sanayi devrimini takiben dünyadaki ortalama sıcaklık 1 derece arttı. Bu artışın 1,5 derecede sınırlı tutulması iklim değişikliğinin etkilerinin daha da şiddetlenmemesi için ciddi önem taşıyor. Küresel sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2010 yılı seviyesine göre %45 azaltmamız ve 2050 yılına kadar net sıfırlamamız gerekiyor. Bunu başarmak için öncelikle toprak olmak üzere tüm karbon yutaklarını korumak büyük öneme sahiptir. Bu nedenle ülke genelinde düzenlediğimiz toprak yürüyüşleri, tanıtım ve bilgilendirme stantları ve eğitim etkinlikleri ile ‘toprağı korumak, iklimi korumaktır' diyerek, toprak ve iklim değişikliği arasındaki karşılıklı ilişkiye dikkat çekiyoruz” dedi.